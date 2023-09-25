Малый и средний бизнес из новых регионов заключил контракты на 6,8 млрд рублей

Компании с госучастием заключили с МСП-поставщиками больше 3 тысяч договоров на общую сумму 6,83 млрд рублей.

С начала 2023 года МСП-поставщики из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей заключили 3 099 договоров по 223-ФЗ на сумму 6,83 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Корпорации МСП.

Участниками договоров стали 352 заказчика и 857 представителя МСП.

Предприниматели должны поставлять угольную продукцию, оказывать услуги по перевозке грузов, заниматься охранной деятельностью, поставлять комбикорма и электроэнергию.

Мы помогаем предпринимателям, которые хотят стать поставщиками, подготовиться к участию в торгах. В частности, совместно с крупнейшими заказчиками проводятся обучающие мероприятия, позволяющие предпринимателям разобраться во всех тонкостях участия в закупках, — сказал директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Договоры на сумму 3,7 млрд рублей заключили 434 МСП-поставщика из Донецкой народной Республики. В Херсонской области 186 представителя малого и среднего бизнеса получили контракты на 1,8 млрд рублей.

251 поставщик из Луганской народной Республики стал участником закупок на общую сумму больше 1,1 млрд рублей. В Запорожской области 5 предприятий подписали контракты на 51,2 млн рублей.

Сейчас компании с государственным участием обязаны заключать с малым и средним бизнесом не меньше 25% контрактов от общего объема закупок.