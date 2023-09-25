Мобильное приложение Госуслуг поможет проверить подлинность товара, его срок годности и другие характеристики

Пользователи смогут получить достоверную информацию о товарах и пожаловаться, если они в магазинах не соответствуют тому, что указано в системе маркировки.

В мобильном приложении Госуслуги появилась функция «Госкан», с помощью которой можно отсканировать QR-код с маркировкой товара и проверить подлинность продукции. Об этом пишет «RG.RU».

С помощью приложения в магазине можно узнать срок годности товара, его вес или объем, название производителя и даже посмотреть фотографию продукта для сравнения с тем, что выложено на полках.

После сканирования приложение выдаст информацию о состоянии товара.

Зеленый статус означает, что с продуктом все в порядке.

Серый показывает, что товар продан. Если такой товар продается в магазине, то можно сообщить о нарушении в приложении «Честный ЗНАК».

Красный – товар не прошел проверку на подлинности или истек срок годности.

Чтобы пользоваться функцией «Госкан», нужно обновить мобильное приложение Госуслуги.

Система «Госуслуги» несомненно главный бренд цифровой революции российского госсектора, ей доверяет большинство граждан страны. И подтверждение качества — равно безопасности покупки, — сказал руководитель комитета по работе с госорганами Общероссийского движения предпринимателей Виталий Кривцов.

С 2019 года действует система маркировки «Честный ЗНАК». Сейчас производители обязаны маркировать молочную продукцию, воду, антисептики, сигареты, обувь, шубы, фотоаппараты и вспышки, шины и покрышки, велосипеды, духи и туалетную воду.

Также вступают в силу требования об обязательной маркировке безалкогольных напитков, медицинских изделий и БАДов.

Если на товаре, который подложит маркировке, нет QR-кода, то можно на это пожаловаться в мобильном приложении «Честный ЗНАК».