❓🐮 Минфин: при продаже племенного скота фирма на ЕСХН должна сдавать декларацию по НДС при освобождении от НДС

Ситуация такая: ООО на ЕСХН оформило освобождение от НДС по статье 145 НК. При этом организация продает племенное поголовье крупного и мелкого рогатого скота. Согласно пп. 35 п. 3 ст. 149 НК это является операцией, не подлежащей налогообложению НДС.
Надо ли составлять счета-фактуры и сдавать декларации по НДС?
Минфин в письме от 23.08.2023 № 03-07-09/80296 дал такой ответ:
счет-фактура не нужен, но можно составить;
декларация нужна, в ней нужно заполнить раздел 7.
То есть, в своем письме Минфин проигнорировал тот факт, что компания ранее подавала заявление на освобождение от НДС.
Между тем, при освобождении от НДС по статье 145 НК компании и ИП не должны сдавать декларации по НДС. Об этом, в частности, сказано в письмах ФНС от 04.04.2014 № ГД-4-3/6132@, от 04.06.2015 № ГД-4-3/9650@.
Бланк для освобождения бизнеса на ЕСХН от уплаты НДС можно скачать здесь.
Комментарии4
В главные финансовые органы страны хлынули потоки поколения ЕГЭ, которое не читало ни кодексов, ни законов, ничего...
ВикторияГлавный бухгалтер
Почему считаете, что виноват ЕГЭ, если в финансовые органы идут после университетов? А вот, кто трудоустроен в Минфин и по каким критериям туда набран, вопрос интересный
Главный бухгалтер
Вы в этом точно уверены?
Да и учат ли чичас в этих юниверситетах?
Ровно все те же самые.... в смысле такие же...
ВикторияГлавный бухгалтер
Где то на 98%. Вы то как сами думаете по результатам ЕГЭ зачисляют сразу в МинФин, что ли?
https://www.consultant.ru/edu/news/interview/v_pomosh_studentu/gossluzhba/mukhina/
Университеты работают, студенты дипломы получают. Нет оснований предполагать, что не учат,хоть чему то.
Вы не ответили так то. Кто и по каким критерия?