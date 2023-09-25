❓🐮 Минфин: при продаже племенного скота фирма на ЕСХН должна сдавать декларацию по НДС при освобождении от НДС

Минфин считает, что статья 149 НК важнее, чем статья 145 и требует декларацию по НДС от тех, кто освобожден от НДС и продает необлагаемые товары.

Ситуация такая: ООО на ЕСХН оформило освобождение от НДС по статье 145 НК. При этом организация продает племенное поголовье крупного и мелкого рогатого скота. Согласно пп. 35 п. 3 ст. 149 НК это является операцией, не подлежащей налогообложению НДС.

Надо ли составлять счета-фактуры и сдавать декларации по НДС?

Минфин в письме от 23.08.2023 № 03-07-09/80296 дал такой ответ: счет-фактура не нужен, но можно составить;

декларация нужна, в ней нужно заполнить раздел 7.

То есть, в своем письме Минфин проигнорировал тот факт, что компания ранее подавала заявление на освобождение от НДС.

Между тем, при освобождении от НДС по статье 145 НК компании и ИП не должны сдавать декларации по НДС. Об этом, в частности, сказано в письмах ФНС от 04.04.2014 № ГД-4-3/6132@, от 04.06.2015 № ГД-4-3/9650@.

Бланк для освобождения бизнеса на ЕСХН от уплаты НДС можно скачать здесь.