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Освобождение от НДС при ЕСХН

❓🐮 Минфин: при продаже племенного скота фирма на ЕСХН должна сдавать декларацию по НДС при освобождении от НДС

Минфин считает, что статья 149 НК важнее, чем статья 145 и требует декларацию по НДС от тех, кто освобожден от НДС и продает необлагаемые товары.
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Ситуация такая: ООО на ЕСХН оформило освобождение от НДС по статье 145 НК. При этом организация продает племенное поголовье крупного и мелкого рогатого скота. Согласно пп. 35 п. 3 ст. 149 НК это является операцией, не подлежащей налогообложению НДС.

Надо ли составлять счета-фактуры и сдавать декларации по НДС?

Минфин в письме от 23.08.2023 № 03-07-09/80296 дал такой ответ:

  • счет-фактура не нужен, но можно составить;

  • декларация нужна, в ней нужно заполнить раздел 7.

То есть, в своем письме Минфин проигнорировал тот факт, что компания ранее подавала заявление на освобождение от НДС.

Между тем, при освобождении от НДС по статье 145 НК компании и ИП не должны сдавать декларации по НДС. Об этом, в частности, сказано в письмах ФНС от 04.04.2014 № ГД-4-3/6132@, от 04.06.2015 № ГД-4-3/9650@.

Бланк для освобождения бизнеса на ЕСХН от уплаты НДС можно скачать здесь.

Комментарии

4
  • Логотип ООО ЕСС
    ООО ЕСС 19 минут назад

    В главные финансовые органы страны хлынули потоки поколения ЕГЭ, которое не читало ни кодексов, ни законов, ничего... 

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 11 минут назад

      ВикторияГлавный бухгалтер

      В главные финансовые органы страны хлынули потоки поколения ЕГЭ,

      Почему считаете, что виноват ЕГЭ, если в финансовые органы идут после университетов? А вот, кто трудоустроен в Минфин и по каким критериям туда набран, вопрос интересный

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 7 минут назад

        Главный бухгалтер

        если в финансовые органы идут после университетов?

        Вы в этом точно уверены?

        Да и учат ли чичас в этих юниверситетах? 

        А вот, кто трудоустроен в Минфин и по каким критериям туда набран, вопрос интересный

        Ровно все те же самые.... в смысле такие же...

        • Логотип VikaV2193
          VikaV2193 3 минуты назад

          ВикторияГлавный бухгалтер

          Вы в этом точно уверены?

          Где то на 98%. Вы то как сами думаете по результатам ЕГЭ зачисляют сразу в МинФин, что ли?

          https://www.consultant.ru/edu/news/interview/v_pomosh_studentu/gossluzhba/mukhina/

          Да и учат ли чичас в этих юниверситетах? 

          Университеты работают, студенты дипломы получают. Нет оснований предполагать, что не учат,хоть чему то.

          Ровно все те же самые.... в смысле такие же...

          Вы не ответили  так то. Кто и по каким критерия?

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