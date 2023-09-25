Выплаты детям погибших мобилизованных сотрудников не облагаются НДФЛ и взносами

НДФЛ не будет на основании пункта 93 статьи 217 НК РФ, утверждает Минфин в письме от 24.07.2023 № БС-4-11/9373.
По этой норме освобождаются от НДФЛ доходы в виде денежных средств и иного имущества, безвозмездно полученных:
лицами, призванными на военную службу по мобилизации;
лицами, проходящими военную службу по контракту;
лицами, заключившими контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ);
членами семей указанных лиц.
Освобождение от НДФЛ будет при условии, что такие доходы связаны с прохождением военной службы по мобилизации и с заключенными контрактами.
Взносов не будет, потому что выплаты детям погибших сотрудников идут не в рамках трудовых отношений.
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