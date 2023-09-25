Минтруд оценит число занятых в теневом секторе

Минтруд разработал методику для оценки числа россиян, занятых в теневом секторе. На основе документа регионам выдадут KPI по легализации работающих «в серую». Тех, кто получает часть зарплаты «в конверте», метод не охватывает.

Минтруд разработал проект методики для оценки непрямым способом потенциальной численности граждан, занятых в теневом секторе экономики, а также определения значений целевых показателей по ее выявлению, сообщает РБК.

Расчет будет происходить в два этапа. На первом этапе определят количество неработающих лиц в трудоспособном возрасте. Для этого из числа застрахованных по ОМС неработающих лиц вычтут количество застрахованных по ОМС детей и пенсионеров.

Власти озаботились этой проблемой в том числе в контексте обеспечения стабильной доходной базы региональных бюджетов, где большая доля поступлений приходится на НДФЛ.

На втором этапе из полученной разницы вычтут суммарную численность россиян, имеющих основания не работать. Речь идет о гражданах в отпуске по уходу за ребенком или отпуске по беременности и родам, инвалидах I и II групп, школьниках, студентах колледжей и вузов, заключенных. В результате Минтруд должен прийти к оценке численности граждан, занятых в теневом секторе.

Кроме того, не реже чем раз в три года Минтруд планирует устанавливать для регионов KPI по «легализации» таких граждан. При этом если расчетный показатель получится отрицательным, то KPI для региона устанавливаться не будет. Уточняется, что в первые три года базовый KPI будет установлен на уровне не более 30% от потенциальной численности граждан в теневом секторе.