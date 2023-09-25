Минтруд оценит число занятых в теневом секторе

Минтруд разработал проект методики для оценки непрямым способом потенциальной численности граждан, занятых в теневом секторе экономики, а также определения значений целевых показателей по ее выявлению, сообщает РБК.
Расчет будет происходить в два этапа. На первом этапе определят количество неработающих лиц в трудоспособном возрасте. Для этого из числа застрахованных по ОМС неработающих лиц вычтут количество застрахованных по ОМС детей и пенсионеров.
Власти озаботились этой проблемой в том числе в контексте обеспечения стабильной доходной базы региональных бюджетов, где большая доля поступлений приходится на НДФЛ.
На втором этапе из полученной разницы вычтут суммарную численность россиян, имеющих основания не работать. Речь идет о гражданах в отпуске по уходу за ребенком или отпуске по беременности и родам, инвалидах I и II групп, школьниках, студентах колледжей и вузов, заключенных. В результате Минтруд должен прийти к оценке численности граждан, занятых в теневом секторе.
Кроме того, не реже чем раз в три года Минтруд планирует устанавливать для регионов KPI по «легализации» таких граждан. При этом если расчетный показатель получится отрицательным, то KPI для региона устанавливаться не будет. Уточняется, что в первые три года базовый KPI будет установлен на уровне не более 30% от потенциальной численности граждан в теневом секторе.
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