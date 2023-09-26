НДС на подержанные машины будут начислять только с наценки

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предлагающий отменить двойное взимание НДС при перепродаже между дилерскими центрами автомобилей и мотоциклов с пробегом, пишет ТАСС.

Сейчас при реализации автомобилей, приобретенных у физических лиц для перепродажи, налоговая база по НДС определяется как разница между продажной ценой с учетом НДС и покупной ценой. Законопроектом предлагается распространить такой порядок на всех участников процесса перепродажи автомобилей.

По мнению сенаторов это несовершенство налогового законодательства создает дополнительные препятствия в сегменте СВВС-сделок для подержанных автомобилей и негативно влияет на собираемость НДС и пополняемость бюджета.

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