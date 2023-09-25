Коллекторы «Сбера» продают долги зарубежных клиентов в недружественных странах

Агентство АКБ заключило редкую сделку и продало право требования долга иностранному лицу из недружественной юрисдикции. Долг в 140 млн рублей с просрочкой в 10 лет продали со скидкой 67%.

Коллекторское агентство «АктивБизнесКонсалт» (АКБ), которое входит в группу Сбербанка, начал уступать права требования по долгам иностранных заемщиков местным компаниям. Сам банк не может взыскать долги из-за санкций. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на начальника управления принудительного взыскания и банкротства «Сбера» Евгения Акимова и директора по правовым вопросам АБК Евгению Уткину.

АКБ удалось продать права требования по долгу своего клиента в недружественной стране третьему лицу. Сумма задолженности составляла 140 млн рублей, долг продали со скидкой 67%.

Продажа была вызвана сроками давности. Срок исковой давности — до десяти лет, и прямо на грани десяти лет мы уступили права требования третьему лицу в недружественной юрисдикции», — рассказала Евгения Уткина.

Переуступка долгов теперь станет одной из стратегий «Сбера» по работе с иностранными должниками.

Есть сроки исковой давности, можно занять выжидательную позицию. Либо цессирование долга — можно долги продавать тем, кто может их взыскать. Все зависит от каждого конкретного кейса — где-то можно будет ждать, где-то будем продавать, где-то будем сами просуживать, — сказал Евгений Акимов.

Хоть иностранные санкции не запрещают подсанкционным банкам обращаться в суды, организациям сложно найти за рубежом юристов и консультантов, которые могли бы представлять их интересы.

В 2022 году компания Latham & Watkins отказалась от сотрудничества в ВТБ.

Управляющий партнер российско-американской юрфирмы Marks & Sokolov Сергей Соколов рассказал, что долги у банков могут купить инвесторы и коллекторы, которые собираются заработать на разнице между ценой за уступку прав и взысканным долга.