В России резко увеличилось число уголовных дел по «экономическим» преступлениям

Сейчас в производстве их примерно 352 тысяч, это на 15% больше чем за тот же период прошлого года.

В течение 2023 года в судах увеличилось количество дел по преступлениям в сфере экономической деятельности, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Число уголовных дел по экономическим статьям и статьям о мошенничестве в России продолжает расти. Официальная статистика Генеральной прокуратуры и МВД за первое полугодие 2023 г. показывает существенный рост по «экономическим» преступлениям по сравнению с тем же периодом 2022 г. Сейчас в производстве примерно 352 тысяч дел, это на 15% больше чем за тот же период прошлого года.», — рассказал Титов «Интерфакс».

При этом Титов отметил, что регуляторная гильотина резко сократила количество проверок, а административных дел, в отличие от уголовных, против бизнеса стало меньше.