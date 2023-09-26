ФНС разблокировала счета блогера Блиновской

После того как налоговая отчетность была сдана, ФНС разблокировала банковские счета блогера Елены Блиновской. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей.

Налоговая разблокировала банковские счета ИП блогера Елены Блиновской, которую обвиняют за неуплату налогов на сумму 918 млн рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на адвоката Наталию Сальникову.

Счета были ранее блокированы, так как было опоздание с отчетностью. После того как отчеты были сданы, счета ИП Елене разблокировали, — сказала Наталия Сальникова.

21 июля 2023 года Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения для блогера – домашний арест. Он продлится до 26 октября 2023 года.

По версии Следственного комитета, Елена Блиновская получила слишком большой доход от продажи тренинг-марафонов. Полученная сумма превысила лимиты по УСН, однако блогер не перешла на общую систему налогообложения. Наоборот, к преступной схеме были привлечены неустановленные лица.

Недавно мы писали, что у блогера Блиновской арестовали имущество на 64 млрд рублей.