У блогера Блиновской арестовали имущество на 64 млрд рублей

Елена Блиновская, которую обвиняют в неуплате налогов на 918 млн рублей, уже возместила около 55 млн рублей. Ее активы попали под арест.

Блогера Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов. Ее имущество и активы на сумму 64 млрд рублей арестовали. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Наталию Сальникову.

Налоговый орган до сих пор не установил точный ущерб по делу.

Там нет 918 миллионов рублей, там нет этой суммы. Все ждут решения налогового органа, а его нет, и еще несколько месяцев не будет, — сказала адвокат.

Елена Блиновская уже возместила около 55 млн рублей налогов.

21 июля 2023 года Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения для блогера – домашний арест. Он продлится до 26 октября 2023 года.

По версии Следственного комитета, Елена Блиновская получила слишком большой доход от продажи тренинг-марафонов. Полученная сумма превысила лимиты по УСН, однако блогер не перешла на общую систему налогообложения. Наоборот, к преступной схеме были привлечены неустановленные лица.

Одним из фигурантов дела стал супруг блогера Алексей Блиновский. Ему суд запретил пользоваться интернетом, но не ограничил в передвижениях.

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