50 признаков афериста. С 1 октября банки начнут передавать ЦБ данные о мошенниках

ЦБ с 1 октября начнет выявлять платежи телефонных мошенников. Банки будут передавать регулятору данные о подозрительных транзакциях по 50 признакам.

ЦБ с 1 октября начнет выявлять платежи телефонных мошенников. Банки будут передавать регулятору данные о подозрительных транзакциях по 50 признакам. Прежде ЦБ получал лишь сведения о конечном получателе похищенного, пишут РИА Новости.

Как сомнительные будут отмечены случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных географических точках. Другой пример подозрительных действий — оформление предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона.

Кроме этого, банки будут обращать внимание на нетипичные для клиента денежные операции с нового телефона или компьютера.