WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах Android с 24 октября

WhatsApp* прекратит работать на смартфонах Android с устаревшими ОС с 24 октября.

Начиная с 24 октября 2023 года WhatsApp будет смогут использовать владельцы смартфонов только ОС Android версией 5.0 и выше. Об этом сообщили в справочном центре мессенджера.

«Прежде чем мы прекратим поддержку вашей операционной системы, вы получите соответствующее уведомление непосредственно в WhatsApp. Мы несколько раз напомним вам о необходимости обновления», — заверили в центре мессенджера.

Также там сообщили, что телефон должен иметь возможность принимать SMS или звонки во время подтверждения номера. Создать новый аккаунт на устройствах, использующих соединение только по Wi-Fi не получится.

Напомним, WhatsApp решил не запускать в России русскоязычные каналы из-за риска блокировки.

*принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.