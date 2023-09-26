Брокеры смогут обмениваться данными об инвесторах

Инвесторам, которые покупают активы через одного брокера, а продают через другого, больше не придется самим запрашивать документы по сделкам и относить эти бумаги другому брокеру, чтобы правильно рассчитать налоговую базу.

В Госдуму внесли законопроект, который разрешает передавать данные о клиентах от одного брокера к другому. Обмен доступен в том числе и в электронной форме.

Непосредственное взаимодействие между профессиональными участниками рынка ценных бумаг при передаче информации увеличит скорость ее обработки, а также снизит издержки как инвесторов, так и финансовых организаций, — говорится в пояснительной записке к проекту.

Информация будет важно при расчете налогооблагаемой базы по операциям с ценными бумагами.

В случаях, когда инвестор покупал активы через одного брокера, а продавал через другого.

Сейчас для правильного учета физлицам нужно запрашивать оригинальные документы по сделкам или надлежащим образом заверенные копии отчетов, а также самостоятельно передавать их другому участнику рынка в бумажной форме.

ФНС будет определять, какую информацию о доходах и расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, брокеры смогут передавать друг другу. Также служба установит формат сообщений для электронного обмена.