Брокеры смогут обмениваться данными об инвесторах

В Госдуму внесли законопроект, который разрешает передавать данные о клиентах от одного брокера к другому. Обмен доступен в том числе и в электронной форме.
Непосредственное взаимодействие между профессиональными участниками рынка ценных бумаг при передаче информации увеличит скорость ее обработки, а также снизит издержки как инвесторов, так и финансовых организаций, — говорится в пояснительной записке к проекту.
Информация будет важно при расчете налогооблагаемой базы по операциям с ценными бумагами.
В случаях, когда инвестор покупал активы через одного брокера, а продавал через другого.
Сейчас для правильного учета физлицам нужно запрашивать оригинальные документы по сделкам или надлежащим образом заверенные копии отчетов, а также самостоятельно передавать их другому участнику рынка в бумажной форме.
ФНС будет определять, какую информацию о доходах и расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, брокеры смогут передавать друг другу. Также служба установит формат сообщений для электронного обмена.
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