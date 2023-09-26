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ПСН

Минфин: при переходе с ПСН на ОСНО нельзя взять на вычет НДС на остатки товара

С 2023 года ювелиры лишились права на УСН и ПСН. Но если бывшие упрощенцы с объектом «доходы минус расходы» могут взять на вычет НДС с непроданного товара, то для ИП на патенте Минфин не оставил шанса.
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В письме от 04.05.2023 № 03-07-11/41494 ведомство утверждает, что при переходе с ПСН на ОСНО нет нормы о применении вычета по НДС на остатки товара.

Вопрос задал ИП-ювелир, который в 2022 году боялся слететь с ПСН из-за лимита доходов и на всякий случай весь год тщательно учитывал входящий НДС и всегда указывал его в платежках. То есть, этот ИП сохранил все счета-фактуры и точно знает, сколько у него входящего НДС по непроданным товарам.

Но увы, этот тщательный учет оказался бесполезным. Применить этот неиспользованный вычет нельзя, утверждает Минфин.

Кстати, будучи на ПСН, этот ИП уже по умолчанию был на ОСНО и товары с НДС покупал, применяя ОСНО+ПСН. Поэтому переход на другой режим заключался лишь в том, что ИП с его видом деятельности не мог купить новый патент и остался на ОСНО.

Но факт совмещения ОСНО и ПСН Минфин игнорирует и кивает на отсутствие в НК РФ нормы о вычете по НДС при переходе с ПСН на общий режим.

Раньше Минфин еще запрещал применять вычет при переходе с УСН «доходы» на ОСНО. Но недавно ведомство перестало наставить на своей точке зрения и разрешило ориентироваться на решения Верховного суда в пользу бизнеса.

Комментарии

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