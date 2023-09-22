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УСН

👌 Под давлением судебной практики Минфин разрешил брать на вычет НДС при переходе с УСН на ОСНО

Многолетние споры про вычет НДС при переходе с УСН на ОСНО, очевидно, прекратятся. Минфин сдает свои позиции и разрешает ориентироваться на решение Верховного суда: можно применять вычет независимо от того, какой объект УСН применялся (доходы или доходы минус расходы).
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Индульгенция от Минфина – в письме от 28.07.2023 № 03-07-11/71255.

Поясним суть проблемы: на вычет можно взять НДС по товарам, работам, услугам, которые не были отнесены к расходам, вычитаемым из налоговой базы при УСН. Но при УСН «доходы» в принципе не учитывают расходы и из налоговой базы они не вычитаются.

А раз нет расходов, то и вычет не положен, заявлял Минфин (письмо от 13.02.2023 № 03-07-11/11591).

Но суды считают иначе. Есть определение ВС от 24.05.2021 № 301-ЭС21-784, в котором сделан вывод, что нет запрета на вычет НДС при переходе на ОСНО с УСН при любом объекте – хоть «доходы минус расходы», хоть «доходы».

Теперь Минфин сообщает, что при переходе с УСН «доходы» на ОСНО можно руководствоваться вышеназванным решением суда.

Комментарий главного редактора «Клерка»

Вопрос применения вычетов по НДС при переходе с упрощенки на общий режим в этом году весьма актуален для ювелирного бизнеса.

С этого года ювелиры были вынуждены перейти на ОСНО и данное разъяснение Минфина хотя бы в некоторой степени смягчит для них эту участь работы с НДС.

Ранее Минфин более робко и расплывчато комментировал возможность применения вычетов в такой ситуации (см. письмо от 14.06.2023 № 03-07-11/54482). Сейчас в свежем письме даны более четкие разъяснения.

Комментарии

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