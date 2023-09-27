За прием на работу инвалидов бизнесу компенсируют часть их зарплаты

Свежие облигации: АФК Система на размещении

Сегодня не просто инвестиции, а инвестиции в инвестиционную компанию, которая занимается инвестициями. И занимается хорошо. АФК Система имеет крупные доли в таких компаниях как МТС, Сегежа, МЕДСИ и других. Корпорация довольно масштабно представлена на рынке облигаций, также у неё есть в свободном обращении свои акции и акции некоторых её активов.