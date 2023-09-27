Трудовые отношения

За прием на работу инвалидов бизнесу компенсируют часть их зарплаты

Внесут поправки в правила предоставления субсидий бизнесу на трудоустройство некоторых категорий граждан. Сейчас субсидию дают за прием на работу безработных, молодежи до 30 лет, и т. д. В список добавят инвалидов.
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Проект опубликован на федеральном портале.

Размер субсидии будет выше, если работодатель-ИП тоже инвалид или учредителем компании-работодателя является инвалид или общественная организация инвалидов.

Размер субсидии такой:

  • для работодателей, трудоустраивающих инвалидов сверх установленной квоты поддержка составит 4,5 МРОТ (1 МРОТ через 1 месяц трудоустройства, 1,5 МРОТ после 3-х и 2 МРОТ по истечении 6 месяцев после трудоустройства)

  • если работодателем является ИП-инвалид, или инвалид трудоустраивается в организацию, учредителем которой является инвалид или общественная организация инвалидов, то размер поддержки составит 6 МРОТ (1 МРОТ через месяц, 2 МРОТ – через 3 месяца работы, 3 МРОТ через 6 месяцев после трудоустройства).

Комментарии

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