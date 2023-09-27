За вклад в развитие искусственного интеллекта можно получить премию

Ученые, компании и регионы, которые внедряют и активно работают с современными технологиями искусственного интеллекта могут до 20 октября подать заявку и получить национальную премию.

АНО «Цифровая экономика» и Альянс в сфере искусственного интеллекта утвердили первую в стране национальную премию за вклад в развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сказано на сайте премии.

Награду могут получить ученые, компании и регионы, которые работают с искусственным интеллектом.

Премия призвана отметить выдающиеся примеры внедрения искусственного интеллекта в коммерческих и государственных проектах, а также прорывные исследования в области ИИ, — говорится в сообщении.

Подать заявку можно с 25 сентября по 20 октября 2023 года.