🎓 Вебинар: Какие договоры с самозанятыми бухгалтеру нужно взять на особый контроль. 5 октября в 11:00 мск!

Разбор аспектов работы бухгалтера с самозанятыми и их важная роль в бизнес-процессах.

На вебинаре налоговый консультант Ефимова Людмила Петровна разберет ключевые моменты, на которые бухгалтеру важно обращать внимание, чтобы обезопасить компанию при сотрудничестве с самозанятыми.

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Что интересного вы узнаете?

Особенности работы бухгалтера с самозанятыми и их роль в бизнес-процессах. Счета учета (проводки) для отражения взаиморасчетов с самозанятыми Обязательно ли заключать договор с самозанятыми? Разбор типов договоров с самозанятыми: договоры на оказание услуг, договоры подряда, договоры аренды и субаренды, договоры на передачу права пользования объектами недвижимости. Почему договоры с самозанятыми требуют особого контроля со стороны бухгалтера.

Ждем Вас на вебинаре 5 октября в 11:00 мск!