🎓 Вебинар: Какие договоры с самозанятыми бухгалтеру нужно взять на особый контроль. 5 октября в 11:00 мск!

На вебинаре налоговый консультант Ефимова Людмила Петровна разберет ключевые моменты, на которые бухгалтеру важно обращать внимание, чтобы обезопасить компанию при сотрудничестве с самозанятыми.
Записаться на вебинар бесплатно
Что интересного вы узнаете?
Особенности работы бухгалтера с самозанятыми и их роль в бизнес-процессах.
Счета учета (проводки) для отражения взаиморасчетов с самозанятыми
Обязательно ли заключать договор с самозанятыми?
Разбор типов договоров с самозанятыми: договоры на оказание услуг, договоры подряда, договоры аренды и субаренды, договоры на передачу права пользования объектами недвижимости.
Почему договоры с самозанятыми требуют особого контроля со стороны бухгалтера.
Ждем Вас на вебинаре 5 октября в 11:00 мск!
Комментарии