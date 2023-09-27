Госдума рассмотрит законопроект о противодействии финансовым пирамидам

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который запретит привлекать инвестиции физлиц всем организациям, не поднадзорным Центробанку.

Сейчас если у компании нет статуса финансовой организации, она может привлекать денежные средства или имущество населения.

Свежие поправки в закон «О потребительской кооперации» это изменят.

За период с января 2018 года по ноябрь 2022 года в Банк России поступило более 6 тыс. обращений граждан с жалобами на деятельность компаний с признаками финансовой пирамиды, а с учетом коллективных жалоб, в которых содержится информация о массовых потерях граждан, количество пострадавших составило более 8 тыс. человек, — сказано в пояснительной записке.

За этот период финансовые пирамиды нанесли ущерб на сумму больше 4,5 млрд рублей.

Публично привлекать инвестиции физлиц можно будет только в том случае, если им предоставят ценные бумаги, предусмотренные законами «О рынке ценных бумаг», «Об инвестиционных фондах» и «Об ипотечных ценных бумагах».

Также право на привлечение инвестиций компаниям может дать федеральный закон.