В странах ЕАЭС будут действовать единые правила маркировки лекарств, безалкогольных напитков и электроники

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение установить унифицированные правила маркировки лекарственных препаратов, безалкогольных напитков, сока, а также телефонов и ноутбуков. Об этом сказано на сайте комиссии.
Страны ЕАЭС будут гарантированно признавать товары других государств, которые были промаркированы в соответствии с унифицированными требованиями.
Благодаря достигнутым договоренностям удастся создать условия для беспрепятственного движения товаров по территории Союза и предотвратить возникновение барьеров на внутреннем рынке, — сказал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Государства будут самостоятельно определят дату введения и порядок маркировки продукции на своей территории. За шесть месяцев нужно уведомить ЕЭК о начале этой кампании.
Пока что Армения не готова маркировать лекарств, Казахстан – безалкогольные напитки и соки, а Казахстан и Кыргызская Республика – ноутбуки и телефоны.
Комментарии