В странах ЕАЭС будут действовать единые правила маркировки лекарств, безалкогольных напитков и электроники

Государства ЕАЭС признают товары с маркировкой других стран, если она будет соответствовать унифицированным требованиям.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение установить унифицированные правила маркировки лекарственных препаратов, безалкогольных напитков, сока, а также телефонов и ноутбуков. Об этом сказано на сайте комиссии.

Страны ЕАЭС будут гарантированно признавать товары других государств, которые были промаркированы в соответствии с унифицированными требованиями.

Благодаря достигнутым договоренностям удастся создать условия для беспрепятственного движения товаров по территории Союза и предотвратить возникновение барьеров на внутреннем рынке, — сказал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Государства будут самостоятельно определят дату введения и порядок маркировки продукции на своей территории. За шесть месяцев нужно уведомить ЕЭК о начале этой кампании.

Пока что Армения не готова маркировать лекарств, Казахстан – безалкогольные напитки и соки, а Казахстан и Кыргызская Республика – ноутбуки и телефоны.