Заявление о зачете фиксированных взносов никто не отменял. Но оно добровольное

В связи с тем, что правила уменьшения налогов на фиксированные взносы поменялись, стала распространяться информация, что заявление о зачете (КНД 1150057) для взносов отменили. Между тем, его не отменяли и при желании вы по-прежнему можете его заполнять.

Обсуждение этой темы идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтеры запутались в новых правилах: по закону от 31.07.2023 № 389-ФЗ что-то поменялось задним числом, что-то – с 1 октября.

Все изменения по фиксированным взносам с примерами мы разбирали тут.

Коллеги поясняют – заявления о зачете ЕНП в счет фиксированных взносов и раньше были не нужны. Для уменьшения налога достаточно было просто платить взносы и держать их на сальдо ЕНС. Но никто не запрещал их зарезервировать по заявлению и держать не на сальдо ЕНС, а в резерве.

И сейчас при желании ИП тоже может резервировать взносы. Кстати, с 1 октября этот процесс упростят – можно будет сдать заявление через личный кабинет без КЭП.

Если ИП хочет отложить свои взносы в «отдельную кубышку», он может их зарезервировать по заявлению о зачете.

В этом случае до 09.01.2024 они пробудут в резерве, а потом уйдут в бюджет. Но если у ИП будет долг по какому-то налогу (например, по имущественным от 01.12.2023), то заявление о зачете не спасет, резерв расформируют и погасят им долги.

Важно, что для уменьшения налогов по УСН и ПСН на взносы: не нужно заявление о зачете;

не нужна уплата взносов.

При этом никто не запрещает вам платить эти взносы заранее, а также зачитывать их (резервировать).