Трудовое право

Заявление на увольнение можно направить письмом или телеграммой

В ТК РФ нет запрета для подачи заявления об увольнении по собственному желанию в любой форме, в том числе путем направления его по почте. Таким образом, работник может отправить заявление, к примеру, заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.
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Такое разъяснение дает Роструд в письме от 07.09.2023 № ПГ/18460-6-1.

Работник может использовать и другие средства связи, например, направить работодателю телеграмму вида «заверенная оператором связи» с отметкой «заверенная». Такая телеграмма принимается при желании отправителя заверить какой-либо факт, сообщаемый в телеграмме, подпись отправителя или доверенность.

А вот отправить заявление на увольнение по электронной почте можно только в случае введения работодателем кадрового ЭДО.

Также Роструд в своем письме пояснил, что увольнение по собственному желанию во время нахождения на больничном не запрещено. Запрет есть только на увольнение по инициативе работодателя.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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