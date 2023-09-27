Заявление на увольнение можно направить письмом или телеграммой

Такое разъяснение дает Роструд в письме от 07.09.2023 № ПГ/18460-6-1.
Работник может использовать и другие средства связи, например, направить работодателю телеграмму вида «заверенная оператором связи» с отметкой «заверенная». Такая телеграмма принимается при желании отправителя заверить какой-либо факт, сообщаемый в телеграмме, подпись отправителя или доверенность.
А вот отправить заявление на увольнение по электронной почте можно только в случае введения работодателем кадрового ЭДО.
Также Роструд в своем письме пояснил, что увольнение по собственному желанию во время нахождения на больничном не запрещено. Запрет есть только на увольнение по инициативе работодателя.
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