Отпуск без содержания можно брать в часах, а не в днях

Роструд в письме от 01.09.2023 № ПГ/18132-6-1 разобрал ситуацию, когда сотрудник-пенсионер каждый день просит отпуск без содержания на 4 часа.
По ТК РФ пенсионерам положено до 14 дней отпуска без содержания в год. Этот сотрудник намерен взять все 14 дней по полдня. То есть, в течение 28 рабочих дней он по полдня не будет работать.
Работодателю не очень нравится такая схема, но ТК РФ на стороне пенсионера.
В ТК РФ не прописана минимальная продолжительность отпуска без сохранения зарплаты, а также требование о предоставлении такого отпуска в днях.
Поэтому работодатель обязан предоставить отпуск без содержания любой продолжительности, в том числе на несколько часов.
Правила оформления отпуска без содержания мы разбирали тут.
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