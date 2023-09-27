Трудовое право

Отпуск без содержания можно брать в часах, а не в днях

Некоторым категориям сотрудников работодатель обязан предоставить отпуск без содержания. Причем сотрудник не обязательно должен брать целый день. Можно отпроситься с работы и на несколько часов.
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Роструд в письме от 01.09.2023 № ПГ/18132-6-1 разобрал ситуацию, когда сотрудник-пенсионер каждый день просит отпуск без содержания на 4 часа.

По ТК РФ пенсионерам положено до 14 дней отпуска без содержания в год. Этот сотрудник намерен взять все 14 дней по полдня. То есть, в течение 28 рабочих дней он по полдня не будет работать.

Работодателю не очень нравится такая схема, но ТК РФ на стороне пенсионера.

В ТК РФ не прописана минимальная продолжительность отпуска без сохранения зарплаты, а также требование о предоставлении такого отпуска в днях.

Поэтому работодатель обязан предоставить отпуск без содержания любой продолжительности, в том числе на несколько часов.

Правила оформления отпуска без содержания мы разбирали тут.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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