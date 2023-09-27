Минфин хочет ужесточать условия льгот для бизнеса, но Минэкомики против

Инициатива Минфина о корректировке регулирования преференциальных режимов — особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего развития и других — вызвала возражения у некоторых регионов. Также поправки не поддерживают в Минэкономики, сообщает «Коммерсантъ».
Минфин РФ предлагает с 2024 года ограничить объем предоставленных льгот в рамках преференциальных налоговых режимов размером осуществленных инвестиций в основной капитал, НИОКР.
В Минэкономики и регионах, где есть зоны льготного налогообложения опасаются снижения инвестиционной привлекательности таких зон. В Минфине же говорят о начатой работе по доработке законопроекта, настаивая, впрочем, на сохранении его базовых принципов.
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