Мошенничество

«Сбер» сохранил клиенту 160 млн рублей. Эти клиент собирался отправить мошенникам

Сотрудники банка распознали, что клиент находится под влиянием мошенников. Злоумышленникам не удалось украсть рекордную сумму в 160 млн рублей.
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В офисе Сбербанка сотрудники предотвратили попытку мошенничества на 160 млн рублей. Об этом сказано на сайте банка.

Мужчина захотел снять крупную сумму наличных в офисе «Сбера». У менеджера возникли подозрения, что клиент находится под влиянием третьих лиц, поэтому информацию передали сотрудникам безопасности.

Они выяснили, что клиенту действительно позвонил мошенник, который представился сотрудником банка и попросил снять все средства, а потом перевести их на «безопасный счет».

Мужчина даже выполнил указание злоумышленников: купил новый телефон и сим-карту для общения с мошенниками в мессенджере.

Об этом просили мнимые «сотрудники правоохранительных органов», которые хотели таким образом задержать тех, кто якобы пытался украсть деньги с банковского счета клиента.

Сотрудники отделений Сбербанка владеют всеми необходимыми инструкциями и на регулярной основе проходят специальное обучение, чтобы эффективно выявлять признаки того, что клиент находится под воздействием третьих лиц. Каждый день мы спасаем средства наших клиентов от мошенников благодаря нашей антифрод-платформе и неравнодушию сотрудников, работающих в офисах, — рассказал заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

Все сведения о преступниках переданы правоохранительным органам.

Комментарии

1
  • Логотип LIrina-1973
    LIrina-1973 48 минут назад

    Когда я читаю о том, как люди перевели несусветные миллионы мошенникам, мне всегда интересно, чем они заработали эти миллионы. Неужели головой?

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