Запланировали конференцию, митап или обучающий вебинар? «Клерк» поможет привлечь участников и увеличить охваты!

Анонсируйте вебинары, курсы, конференции на Клерке и получайте больше вовлеченных участников.

Сервис «Клерк.Мероприятия» продвигает каждое деловое событие в подборках, рассылках и в новостях.

Мы разместим информацию о вашей конференции, семинаре или вебинаре в новостной ленте, которую каждый месяц читают больше 7 млн человек.

О событии узнают подписчики рассылки «Утренний бухгалтер» (70 тыс. человек), анонс увидят больше 46 тыс. участников профильных телеграм-каналов по бухгалтерской и финансовой тематикам.

Кроме того, мы каждую неделю публикуем обзор с мероприятиями.

Разместите лендинг своего мероприятия в удобном конструкторе всего за 5 минут.

А дальше собирайте лиды и следите за статистикой и посещаемостью в личном кабинете.