Экспорт

Министр энергетики: перекупщикам не удастся продать топливо за границу, даже если будет снят запрет на экспорт

Для перекупщиков правительство установит заградительную пошлину. Но запрет на экспорт нефтепродуктов не отменят, пока цены на них не стабилизируются.
23

После того, как правительство снимет общий запрет на экспорт нефтепродуктов, будет установлена заградительная пошлина для перекупщиков. Об этом сказано на сайте правительства.

Это касается всех нефтепродуктов, а не только классового топлива. Те, кто скупает товар на бирже для его перепродажи на экспорт в виде неклассового топлива, не смогут это сделать, — сказал министр энергетики Николай Шульгинов.

Также он добавил, что не стоит ожидать быстрого снятия запрета на экспорт топлива. Эта мера будет действовать «столько, сколько нужно для стабилизации топливообеспечения и цен».

Недавно мы писали, что правительство с 20 до 50 тысяч рублей повысит пошлину для перекупщиков нефти.

Комментарии

2
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 39 минут назад

    Главный бухгалтер

    Тю... Они же, самому этому Министеру, это же топливо, продадут... по трёхкратной цене! и он конечно же всё купит!

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 8 минут назад

    Для перекупщиков правительство установит заградительную пошлину. Но запрет на экспорт нефтепродуктов не отменят, пока цены на них не стабилизируются.

    Перевожу на русский... 

    Будет 1-2 организации, которые на продажу экспортных нефтепродуктов получат льготу в виде понижающего коэффициента к заградительной пошлине. Вот только через этих "правильных пацанов" и будет осуществляться продажа экспортных нефтепродуктов. 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Марат Самитов
Марат Самитов
Дробление бизнеса

Как раздробить бизнес законно и сэкономить на налогах без проблем с инспекцией

Как известно, крупные компании, находящиеся на общем режиме налогообложения, платят большие налоги: НДС, налог на прибыль, страховые взносы по полной ставке 30%. И их налоговая нагрузка достаточно большая. При этом владельцам таких компаний зачастую уже известно, что у малого бизнеса есть различные льготы.

5
Логотип nlukina
nlukina
Вебинары для бухгалтеров

⚡️ Последние новости о воинском учете. Штрафы, сроки, отчеты

Всем компаниям надо срочно подготовиться к изменениям в воинском учете. Работодателей и сотрудников за нарушение учета будут штрафовать по новым правилам. Изменения начнут действовать уже с 1 октября. Осталось всего 2 дня!

⚡️ Последние новости о воинском учете. Штрафы, сроки, отчеты
402
Логотип Juvelex
Juvelex
Маркировка товаров

Минпромторг: ювелирные изделия не являются товарами, подлежащими маркировке

Накануне введения запрета на оборот немаркированных ювелирных изделий — самозанятых ювелиров очень беспокоит этот вопрос, так как в законе о самозанятых установлен неоднозначный запрет.

6
Логотип ВДГБ
ВДГБ

Календарь уведомлений по налогам и взносам в “1С:Бухгалтерии”

Программа "1С:Бухгалтерия 8" постоянно обновляется и предлагает новые функциональные возможности для бухгалтеров. В версию 3.0.140.29 был добавлен календарь уведомлений по налогам и взносам, что значительно облегчит работу и поможет быть в курсе всех сроков и обязательств.

Календарь уведомлений по налогам и взносам в “1С:Бухгалтерии”
23
Логотип Scloud — аренда 1С в облаке
Scloud — аренда 1С в облаке
Воинский учет

Воинский учёт в организации в 2023 году

Все компании обязаны вести воинский учёт военнообязанных сотрудников мужского и женского пола. В 2023 году утвердили изменения в порядке ведения воинского учёта и сдаваемой в военкомат отчётности. В статье расскажем, как правильно вести воинский учёт в организации в 2023 году и отчитываться за военнообязанных сотрудников.

Воинский учёт в организации в 2023 году
438
Логотип Андрей Илларионов
Андрей Илларионов
Оптимизация налогообложения

Минимизация налогов при помощи давальческой схемы. Арбитражная практика

Перед компанией стояла следующая задача: улучшить финансовые показатели торговой фирмы и снизить налоговую нагрузку.

87
Логотип MCC Group
MCC Group
Общество

Школьное образование в Сербии. Как будет учиться ваш ребенок, если вы решите переехать

Школьное образование в этой стране продолжает развиваться, приспосабливаясь к современным тенденциям и требованиям. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты школьной системы Сербии. 

Школьное образование в Сербии. Как будет учиться ваш ребенок, если вы решите переехать
37
Логотип Клерк
Клерк
Налоговые изменения 2023

Налоговые изменения 2023-2024: топ-5 ночных кошмаров бухгалтера, к чему готовиться

Изменения 2023 года изрядно помотали нервы всем бухгалтерам и бизнесменам, а скоро новое испытание — 2024 год. Что пережили, с чем еще не разобрались  и к чему готовиться?

Налоговые изменения 2023-2024: топ-5 ночных кошмаров бухгалтера, к чему готовиться
157
Читать еще
Мнения