Министр энергетики: перекупщикам не удастся продать топливо за границу, даже если будет снят запрет на экспорт

После того, как правительство снимет общий запрет на экспорт нефтепродуктов, будет установлена заградительная пошлина для перекупщиков. Об этом сказано на сайте правительства.
Это касается всех нефтепродуктов, а не только классового топлива. Те, кто скупает товар на бирже для его перепродажи на экспорт в виде неклассового топлива, не смогут это сделать, — сказал министр энергетики Николай Шульгинов.
Также он добавил, что не стоит ожидать быстрого снятия запрета на экспорт топлива. Эта мера будет действовать «столько, сколько нужно для стабилизации топливообеспечения и цен».
Недавно мы писали, что правительство с 20 до 50 тысяч рублей повысит пошлину для перекупщиков нефти.
Комментарии2
Главный бухгалтер
Тю... Они же, самому этому Министеру, это же топливо, продадут... по трёхкратной цене! и он конечно же всё купит!
Перевожу на русский...
Будет 1-2 организации, которые на продажу экспортных нефтепродуктов получат льготу в виде понижающего коэффициента к заградительной пошлине. Вот только через этих "правильных пацанов" и будет осуществляться продажа экспортных нефтепродуктов.