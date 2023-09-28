Министр энергетики: перекупщикам не удастся продать топливо за границу, даже если будет снят запрет на экспорт

Для перекупщиков правительство установит заградительную пошлину. Но запрет на экспорт нефтепродуктов не отменят, пока цены на них не стабилизируются.

После того, как правительство снимет общий запрет на экспорт нефтепродуктов, будет установлена заградительная пошлина для перекупщиков. Об этом сказано на сайте правительства.

Это касается всех нефтепродуктов, а не только классового топлива. Те, кто скупает товар на бирже для его перепродажи на экспорт в виде неклассового топлива, не смогут это сделать, — сказал министр энергетики Николай Шульгинов.

Также он добавил, что не стоит ожидать быстрого снятия запрета на экспорт топлива. Эта мера будет действовать «столько, сколько нужно для стабилизации топливообеспечения и цен».

Недавно мы писали, что правительство с 20 до 50 тысяч рублей повысит пошлину для перекупщиков нефти.