Правительство с 20 до 50 тысяч рублей повысит пошлину для перекупщиков нефти

Власти будут бороться со спекулянтами, которые создают дефицит топлива, несмотря на достаточные объемы производства. Экспорт нефтепродуктов могут запретить.

С 20 до 50 тыс. рублей может вырасти заградительная пошлина на экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании с Владимиром Путиным.

Ограничение так называемого «серого» экспорта, чтобы не допускать вымывания топлива с внутреннего рынка спекулянтами. Это касается, в первую очередь, повышения заградительных пошлин для тех перекупщиков, которые не являются производителями нефтепродуктов, а покупают их для поставки на экспорт. Мы введем заградительную пошлину, повысим с 20 до 50 тыс. рублей, — сказал Александр Новак.

Кроме того, правительство предложило полностью запретить экспортные поставки нефтепродуктов, которые были куплены на внутреннем рынке, а не произведены.

Недавно мы писали, что в России появились признаки дефицита топлива, даже несмотря на достаточный объем производства.

Сильнее всего пострадала сельскохозяйственная отрасль, у которой возникли проблемы с горючим для техники.