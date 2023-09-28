Депутаты предложили раздавать землю бесплатно семьям после 10 лет брака. В Трибуне обсуждают новость

Фракция ЛДПР планирует внести в Госдуму законопроект о бесплатной раздаче земли семейным парам с детьми после 10 лет, прожитых в браке. Пользователи Трибуны уже высказали свое мнение на этот счет.

Законопроект планирует внести группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким. Он заявил, что нововведение будет способствовать переходу от урбанизации мегаполисов к развитию современной малоэтажной застройки за городом.

Помимо этого, депутат считает, что выдача земли семьям, состоящим более 10 лет в браке, поможет развитию страны и института семьи, а также «поколений здоровых, спортивных, счастливых людей». Также Слуцкого считает, что такая инициатива поможет возродить родовые усадьбы. Растить и воспитывать детей комфортнее в условиях современной усадебной застройки, а не в бесконечных «человейниках».

Пользователи Трибуны обсуждают предложение депутатов. Пока восторженных комментариев нет.