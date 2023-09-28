Уведомление по ЕНП

Второе уведомление по НДФЛ будет добровольное

С 1 октября 2023 года можно будет сдавать два уведомления по ЕНП на НДФЛ. Не нужно, а можно.
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Вопрос задала подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги подсказали, что промежуточное уведомление – добровольное.

С 1 октября будет так:

  • первое уведомление (добровольное) до 12 числа – на НДФЛ за период с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего месяца;

  • второе уведомление (обязательное) до 25 числа – на НДФЛ за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.

Норма про два уведомления действует только в 2023 году.

Вы планируете с 1 октября сдавать два уведомления на НДФЛ?

Комментарии

2
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    вот бы собрать статистику сколько же человек решатся

    • Логотип бух2007
      бух2007
      1 час назад

      вот бы собрать статистику сколько же человек решатся

      и выяснить причину)

      Моргните, если вас заставили )

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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