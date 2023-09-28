Второе уведомление по НДФЛ будет добровольное

Вопрос задала подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».
Коллеги подсказали, что промежуточное уведомление – добровольное.
С 1 октября будет так:
первое уведомление (добровольное) до 12 числа – на НДФЛ за период с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего месяца;
второе уведомление (обязательное) до 25 числа – на НДФЛ за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.
Норма про два уведомления действует только в 2023 году.
Комментарии2
Главный бухгалтер
вот бы собрать статистику сколько же человек решатся
и выяснить причину)
Моргните, если вас заставили )