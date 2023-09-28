Бухгалтеры

У бухгалтеров появился свой профраздел на «Клерке». Заходите в новый личный кабинет

Пользоваться продуктами «Клерка» стало еще удобней. Мы создали профраздел — место где собраны все вебинары, курсы и инструменты для бухгалтеров.
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Мы сделали «Клерк» еще удобней! Теперь абсолютно все продукты, которые есть у нас, компактно собрано в Вашем личном кабинете в профразделе. Изучайте и комментируйте под этой новостей, нравится вам или нет.

Заходите в него через любую страницу «Клерка» , нажимая «Вход для клиентов» в левом углу левой панели.

Это своего рода хаб — центральная точка для наших пользователей, где собраны все продукты, инструменты и контент. Интерфейс профраздела сделали интуитивно понятным.

Новый личный кабинет

Например, если вы купили вебинар, с него снимется замочек и это будет видно в табло, остальные продукты будут закрыты.

Замочек открылся🔑

Если вы проходите обучение, то через раздел «История просмотра» сможете быстро вернуться и продолжить смотреть лекцию.

Последние просмотренные лекции в личном кабинете у слушателя программы профпереподготовки

Если у вас подписка Клерк.Премиум, то с большинства блоков (кроме курсов повышения квалификации и курсов профессиональной переподготовки) снимутся замочки.

Для Премиума доступны прямо через новый личный кабинет онлайн-курсы, текстовые разборы и видео мини-курсы.

Разборы и мини-курсы открыты🔑

А еще можно прямо из личного кабинета перейти в нужный бухгалтерский инструмент или задать вопрос в сервисе Клерк.Консультации.

Задавайте вопросы нашим консультантам прямо из личного кабинета

Искать нужную нормативку или справочную информацию в нашей СПС так же теперь удобно прямо из личного кабинета.

В СПС «Клерка» больше 40 000 нужных бухгалтеру документов

Если вы только недавно зарегистрировались и еще ничего не успели купить, то все продукты будут закрыты🔐 Вы можете нажать на интересующий вас продукт, узнать его стоимость и приобрести.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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