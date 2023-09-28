У бухгалтеров появился свой профраздел на «Клерке». Заходите в новый личный кабинет

Мы сделали «Клерк» еще удобней! Теперь абсолютно все продукты, которые есть у нас, компактно собрано в Вашем личном кабинете в профразделе. Изучайте и комментируйте под этой новостей, нравится вам или нет.
Заходите в него через любую страницу «Клерка» , нажимая «Вход для клиентов» в левом углу левой панели.
Это своего рода хаб — центральная точка для наших пользователей, где собраны все продукты, инструменты и контент. Интерфейс профраздела сделали интуитивно понятным.
Например, если вы купили вебинар, с него снимется замочек и это будет видно в табло, остальные продукты будут закрыты.
Если вы проходите обучение, то через раздел «История просмотра» сможете быстро вернуться и продолжить смотреть лекцию.
Если у вас подписка Клерк.Премиум, то с большинства блоков (кроме курсов повышения квалификации и курсов профессиональной переподготовки) снимутся замочки.
Для Премиума доступны прямо через новый личный кабинет онлайн-курсы, текстовые разборы и видео мини-курсы.
А еще можно прямо из личного кабинета перейти в нужный бухгалтерский инструмент или задать вопрос в сервисе Клерк.Консультации.
Искать нужную нормативку или справочную информацию в нашей СПС так же теперь удобно прямо из личного кабинета.
Если вы только недавно зарегистрировались и еще ничего не успели купить, то все продукты будут закрыты🔐 Вы можете нажать на интересующий вас продукт, узнать его стоимость и приобрести.
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