Расходы по налогу на прибыль

💥 Минфин хочет увеличить размер компенсации за личное авто с 1 200 руб. до 2 400 руб.

Минфин призадумался над тем, не увеличить ли размер компенсации за использование личного авто сотрудников в служебных целях. Сейчас в расходах для налога на прибыль учитывают сумму 1 200 руб.
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Такое предложение есть в основных направлениях налоговой политики на 2024 – 2026 годы. Документ размещен на сайте Минфина.

Но это не утверждение. В документе сказано, что предлагается оценить необходимость пересмотра норм расходов организаций на компенсацию за авто и мотоциклы.

Напомним, нормы утверждены постановлением Правительства от 08.02.2022 № 92.

В эту норму входит абсолютно все – износ, горюче-смазочные материалы, ремонт, утверждает Минфин (письма от 29.06.2023 № 03-03-06/2/60502, от 27.01.2023 № 03-03-06/1/6339).

Учитывая инфляцию, норму для бизнеса хотят сделать такой же, как для чиновников (по постановлению Правительства от 02.07.2013 № 563).

Смотрите в нашей таблице, какие сейчас нормы за личное авто у бизнеса и в бюджете для госслужащих.

Транспортное средство

Бизнес

Бюджет

Легковое авто с объемом двигателя до 2 000 куб. см

1 200

2 400

Легковое авто с объемом двигателя свыше 2 000 куб. см

1 500

3 000

Мотоциклы

600

1 200

Кстати, оценка необходимости пересмотра этой нормы была заложена и в прошлогодних направлениях налоговой политики. Но как видим, пока норму никто не поменял.

Произойдет ли изменение сейчас, как думаете?

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Минфин призадумался

    они и это умеют делать?

    ну ващеее.........

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