💥 Минфин хочет увеличить размер компенсации за личное авто с 1 200 руб. до 2 400 руб.

Такое предложение есть в основных направлениях налоговой политики на 2024 – 2026 годы. Документ размещен на сайте Минфина.
Но это не утверждение. В документе сказано, что предлагается оценить необходимость пересмотра норм расходов организаций на компенсацию за авто и мотоциклы.
Напомним, нормы утверждены постановлением Правительства от 08.02.2022 № 92.
В эту норму входит абсолютно все – износ, горюче-смазочные материалы, ремонт, утверждает Минфин (письма от 29.06.2023 № 03-03-06/2/60502, от 27.01.2023 № 03-03-06/1/6339).
Учитывая инфляцию, норму для бизнеса хотят сделать такой же, как для чиновников (по постановлению Правительства от 02.07.2013 № 563).
Смотрите в нашей таблице, какие сейчас нормы за личное авто у бизнеса и в бюджете для госслужащих.
Транспортное средство
Бизнес
Бюджет
Легковое авто с объемом двигателя до 2 000 куб. см
1 200
2 400
Легковое авто с объемом двигателя свыше 2 000 куб. см
1 500
3 000
Мотоциклы
600
1 200
Кстати, оценка необходимости пересмотра этой нормы была заложена и в прошлогодних направлениях налоговой политики. Но как видим, пока норму никто не поменял.
Произойдет ли изменение сейчас, как думаете?
Комментарии1
Главный бухгалтер
они и это умеют делать?
ну ващеее.........