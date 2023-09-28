💥 Минфин хочет увеличить размер компенсации за личное авто с 1 200 руб. до 2 400 руб.

Минфин призадумался над тем, не увеличить ли размер компенсации за использование личного авто сотрудников в служебных целях. Сейчас в расходах для налога на прибыль учитывают сумму 1 200 руб.

Такое предложение есть в основных направлениях налоговой политики на 2024 – 2026 годы. Документ размещен на сайте Минфина.

Но это не утверждение. В документе сказано, что предлагается оценить необходимость пересмотра норм расходов организаций на компенсацию за авто и мотоциклы.

Напомним, нормы утверждены постановлением Правительства от 08.02.2022 № 92.

В эту норму входит абсолютно все – износ, горюче-смазочные материалы, ремонт, утверждает Минфин (письма от 29.06.2023 № 03-03-06/2/60502, от 27.01.2023 № 03-03-06/1/6339).

Учитывая инфляцию, норму для бизнеса хотят сделать такой же, как для чиновников (по постановлению Правительства от 02.07.2013 № 563).

Смотрите в нашей таблице, какие сейчас нормы за личное авто у бизнеса и в бюджете для госслужащих.

Транспортное средство Бизнес Бюджет Легковое авто с объемом двигателя до 2 000 куб. см 1 200 2 400 Легковое авто с объемом двигателя свыше 2 000 куб. см 1 500 3 000 Мотоциклы 600 1 200

Кстати, оценка необходимости пересмотра этой нормы была заложена и в прошлогодних направлениях налоговой политики. Но как видим, пока норму никто не поменял.

Произойдет ли изменение сейчас, как думаете?