Могут увеличить лимит ОС для упрощенцев до 200 млн рублей

Такая идея декларируется в основных направлениях налоговой политики на 2024 – 2026 годы. Документ размещен на сайте Минфина.

Лимит по ОС поднимут со 150 млн рублей до 200 млн рублей.

Такое предложение заложено в разделе актуальных вопросов налогообложения на перспективу.

Кстати, ранее в Минфин поступали предложения увеличить лимит ОС для УСН. Но в ответ был отказ. В письме от 05.07.2023 03-11-06/2/62581 ведомство приводит статистику: только 0,007% упрощенцев достигают этого лимита.

По результатам проработки данного вопроса сделан вывод о нецелесообразности увеличения предельного значения стоимости ОС в целях применения УСН, сообщал Минфин.

Будет ли в итоге пересмотрен лимит, как это предполагается в «основных направлениях», время покажет.