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ФАС поддерживает возвращение рекламы пива на стадионах

Футбольные клубы выступили с предложением дать всем болельщикам доступ к пиву на стадионах, а не только владельцам VIP-билетов.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) концептуально поддержала возвращение рекламы пива на стадионы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо ФАС в Минфин.

Запрет просят отменить в том случае, если власти разрешат продавать слабоалкогольные напитки во время спортивных соревнований.

Сейчас Минфин проводит опрос заинтересованных участников рынка. Ранее ведомство получило письмо от депутата «Единой России» Михаила Романова, которого футбольные клубы попросили вернуть пиво на арены и разрешить рекламу напитков во время игр и трансляций.

ФАС согласился отменить запрет на рекламу пива во время матчей, но запрет в трансляциях событий стоит сохранить. Поскольку пивные компании и так могут продвигать свои безалкогольные напитки на телевидении.

По мнению службы, это уже позволяет «обеспечить необходимый баланс»: и поддержать интерес к бренду, и продвигать именно безалкогольную продукцию.

Михаил Романов считает, что нужно «сгладить» неравенство между болельщиками. Те, у кого есть билеты в VIP-ложу имеют доступ к алкоголю, а болельщики с обычными билетами – нет.

Если болельщики ничего не нарушают, то необязательно им запрещать пить пиво на стадионе. Если кто-то нарушит правила на территории арены, то мы легко можем их найти и наказать: например, ограничить их доступ на матчи — у нас система, которая позволяет это сделать, — сказал президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов.

Глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин высказался против возврата пиво на стадионы. Алкоголь может сделать фанатов агрессивными.

Кроме того, на матчи зачастую приходят несовершеннолетние, поэтому продажу и рекламу пиво можно трактовать как их вовлечение в употребление. А это уже грозит административной и уголовной ответственностью.

Комментарии

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