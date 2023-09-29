🎉 У «Клерка» появился курс по ВЭД, который ждали многие бухгалтеры! Успейте записаться со скидкой до 30 ноября

Вы получите знания и навыки проведения экспортных и импортных операций без таможенных штрафов и валютных рисков.

Практический курс для «Бухгалтер ВЭД: учет, налоги, валютный контроль» посвящен ведению внешнеэкономической деятельности по правилам 2023 года.

Места на программу повышения квалификации ограничены! Успейте записаться до 30 ноября со скидкой, всего за 24 000 рублей!

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Обучение будет проходить онлайн и целый месяц. Начинаем с 1 декабря!

Авторы программы Людмила Ганичева и Артур Леер разберут следующие темы:

Внешнеторговый контракт

Инкотермс 2020 (Incoterms 2020)

Валютный контроль

Импорт и прослеживаемость

НДС при импорте из стран ЕАЭС: Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии

Расчеты с ФТС

Экспорт

Экспорт в страны ЕАЭС

Реализация работ и услуг для целей НДС

Электронные услуги

Как работать с Китаем

Ждем Вас на курсе повышения квалификации!