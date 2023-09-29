🎉 У «Клерка» появился курс по ВЭД, который ждали многие бухгалтеры! Успейте записаться со скидкой до 30 ноября

Практический курс для «Бухгалтер ВЭД: учет, налоги, валютный контроль» посвящен ведению внешнеэкономической деятельности по правилам 2023 года.
Места на программу повышения квалификации ограничены! Успейте записаться до 30 ноября со скидкой, всего за 24 000 рублей!
Обучение будет проходить онлайн и целый месяц. Начинаем с 1 декабря!
Авторы программы Людмила Ганичева и Артур Леер разберут следующие темы:
Внешнеторговый контракт
Инкотермс 2020 (Incoterms 2020)
Валютный контроль
Импорт и прослеживаемость
НДС при импорте из стран ЕАЭС: Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии
Расчеты с ФТС
Экспорт
Экспорт в страны ЕАЭС
Реализация работ и услуг для целей НДС
Электронные услуги
Как работать с Китаем
Ждем Вас на курсе повышения квалификации!
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