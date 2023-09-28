ИП на ПСН сможет сдать уточненное заявление на патент

По этому заявлению налоговики сделают перерасчет налога по патенту.
Такая норма прописана в основных направлениях налоговой политики на 2024 – 2026 годы. Документ размещен на сайте Минфина.
Сейчас порядок уточнения физпоказателей в НК РФ не описан.
В письме № 03-11-11/28178 от 05.04.2022 ФНС описала, что делать в такой ситуации:
Надо подать заявление на получение патента не позднее чем за 10 дней до даты начала деятельности с изменением адреса или физпоказателей + заявление в свободной форме на перерасчет налога по старому патенту.
Патент пересчитают в пропорции с даты его начала до даты прекращения действия, указанной в заявлении.
Теперь механизм изменения физпоказателей хотят прописать в НК РФ.
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