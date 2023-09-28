ИП на ПСН сможет сдать уточненное заявление на патент

Индивидуальным предпринимателям дадут возможность сдать уточненное заявление на получение патента в связи с изменением количества физпоказателей.

По этому заявлению налоговики сделают перерасчет налога по патенту.

Такая норма прописана в основных направлениях налоговой политики на 2024 – 2026 годы. Документ размещен на сайте Минфина.

Сейчас порядок уточнения физпоказателей в НК РФ не описан.

В письме № 03-11-11/28178 от 05.04.2022 ФНС описала, что делать в такой ситуации:

Надо подать заявление на получение патента не позднее чем за 10 дней до даты начала деятельности с изменением адреса или физпоказателей + заявление в свободной форме на перерасчет налога по старому патенту.

Патент пересчитают в пропорции с даты его начала до даты прекращения действия, указанной в заявлении.

Теперь механизм изменения физпоказателей хотят прописать в НК РФ.