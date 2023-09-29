Воинский учет

В стране ажиотажный спрос на услуги аутсорсинга ведения воинского учета

У компаний ажиотажный спрос на услуги аутсорсинга ведения воинского учета, А военкоматы не справляются с большим наплывом работодателей и бухгалтеров, там возникли очереди.
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В преддверии увеличения штрафов за нарушение порядка ведения воинского учета в РФ возник ажиотажный спрос работодателей на аутсорсинг этого процесса. Об этом сообщили «Юнистафф Пейрол» (компания ANCOR), «Мариллион», «Северсталь — Центр единого сервиса», 1С-WiseAdvice и Б1, пишет «Коммерсантъ».

Компании же, которые предоставляют эту услугу, жалуются на сложности при сдаче документов в военкоматы. Военкоматы не справляются с большим наплывом посетителей и там возникают очереди. Кроме того, у многих из них различаются требования к оформлению документов.

В результате для работодателей увеличивается риск штрафов, которые с 1 октября вырастут до нескольких сотен тысяч рублей.

Поправки вот-вот вступят в силу, а вопросов по воинскому учету меньше не становится. Какие изменения произошли в законодательстве❓Кто из сотрудников не подлежит воинскому учету❓ По каким документам вести учет❓Об этом и многом другом вы узнаете из курса повышения квалификации Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С.

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Комментарии

4
  • Логотип Альтернатива
    Альтернатива 39 минут назад

    Так проблема есть или это реклама?

    • Логотип TinKaNN
      TinKaNN 36 минут назад

      голимая реклама. 

  • Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая 5 минут назад

    Наталья ГорячаяРуководительИП

    Я думала, что мои слова закончились на проблемах с ЕНС. Но - нет, дно не имеет границ. 
    У кого хватил ума сначала ввести конские штрафы, а потом думать о том, что в военкоматах нет самых простых компьютеров?
    Зачем вводить ответственность за что-то, если обязанность нельзя исполнить?

    • Логотип TinKaNN
      TinKaNN 2 минуты назад

      затем и вводят, что штрафы - наша нефть. 

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Логотип nlukina
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