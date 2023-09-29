В стране ажиотажный спрос на услуги аутсорсинга ведения воинского учета

У компаний ажиотажный спрос на услуги аутсорсинга ведения воинского учета, А военкоматы не справляются с большим наплывом работодателей и бухгалтеров, там возникли очереди.

В преддверии увеличения штрафов за нарушение порядка ведения воинского учета в РФ возник ажиотажный спрос работодателей на аутсорсинг этого процесса. Об этом сообщили «Юнистафф Пейрол» (компания ANCOR), «Мариллион», «Северсталь — Центр единого сервиса», 1С-WiseAdvice и Б1, пишет «Коммерсантъ».

Компании же, которые предоставляют эту услугу, жалуются на сложности при сдаче документов в военкоматы. Военкоматы не справляются с большим наплывом посетителей и там возникают очереди. Кроме того, у многих из них различаются требования к оформлению документов.

В результате для работодателей увеличивается риск штрафов, которые с 1 октября вырастут до нескольких сотен тысяч рублей.

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