Работодателей хотят обязать предоставлять жилье трудовым мигрантам

Оплачивать проживание иностранных сотрудников компании будут за свой счет или вычитать деньги из их зарплаты. За нарушение предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей.

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует внести в нижнюю палату парламента законопроект, которые обяжет работодателей обеспечивать жилье трудовых мигрантов. Об этом пишут «Известия».

Жилье нужно будет предоставлять на время действия трудового договора с мигрантом.

За счет бизнеса в России планируют создать специальные общежития или дома, а также для сотрудников придется снимать квартиры, чтобы у них была временная регистрация.

Работодатель самостоятельно сможет решать, как именно платить за жилье трудового мигранта: за свой счет или вычитать средства из зарплаты сотрудника.

Сейчас нередко трудовых мигрантов десятками заселяют в не подходящие для нормальной жизни вагончики, не регистрируют и не контролируют. Поэтому происходят беспорядки, виновников которых порой установить просто невозможно, — сказал член комитета Госдумы Сергей Колунов.

С января по июль 2023 года на 32% выросло число тяжкий и особо тяжкий преступлений, которые совершили мигранты.

За нарушение новых правил работодателей планируют штрафовать на сумму до 500 тыс. рублей.

В качестве альтернативы могут приостановить деятельность компании на срок до 90 суток.