С 30 сентября Microsoft перестанет обновлять софт корпоративных клиентов из России

30 сентября 2023 года американская корпорация Microsoft перестанет продлевать лицензии на свои программы для корпоративных клиентов в России. Об этом пишет «Коммерсант».
Компании больше не смогут которые оплачивать софт на официальном сайте Microsoft. Изменения не затронут организации, которые купили программное обеспечение (ПО) через партнеров.
Отказ от обслуживания связан с тем, что разработчик больше не может принимать платежи на российские счета.
До недавнего времени даже после заявления об уходе из России компания все равно продолжала обслуживать здесь клиентов. Просто было непонятно, в какой период они будут отключены. Сейчас продление прямых контрактов завершается и больше не будет производиться, — сказал гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Лицензия на офисные продукты от Microsoft действует один год. Компании, у которых есть карты западных банков, могут продолжать оплачивать подписку. Однако большинство будет искать обходные пути или переходить на отечественные решения.
Много госкорпораций, крупный частный бизнес потихоньку мигрируют в сторону open source-решений, альтернативных российских операционных систем и офисных пакетов либо бесплатных OpenOffice, LibreOffice и KDE, — рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.
Летом 2022 года Microsoft объявила о сокращении бизнеса в России, а также ограничила доступ к скачиванию некоторых своих продуктов.
В январе 2023 года компания SearchInform провела исследование, которое показало, что только 3% предприятий полностью перешли на отечественное ПО.
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