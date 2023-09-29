IT-компании

С 30 сентября Microsoft перестанет обновлять софт корпоративных клиентов из России

Компания не сможет продлить лицензии тем, у кого нет карт иностранных банков для оплаты подписки. Изменения не коснутся организаций, которые купили офисный софт через партнеров Microsoft.
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30 сентября 2023 года американская корпорация Microsoft перестанет продлевать лицензии на свои программы для корпоративных клиентов в России. Об этом пишет «Коммерсант».

Компании больше не смогут которые оплачивать софт на официальном сайте Microsoft. Изменения не затронут организации, которые купили программное обеспечение (ПО) через партнеров.

Отказ от обслуживания связан с тем, что разработчик больше не может принимать платежи на российские счета.

До недавнего времени даже после заявления об уходе из России компания все равно продолжала обслуживать здесь клиентов. Просто было непонятно, в какой период они будут отключены. Сейчас продление прямых контрактов завершается и больше не будет производиться, — сказал гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Лицензия на офисные продукты от Microsoft действует один год. Компании, у которых есть карты западных банков, могут продолжать оплачивать подписку. Однако большинство будет искать обходные пути или переходить на отечественные решения.

Много госкорпораций, крупный частный бизнес потихоньку мигрируют в сторону open source-решений, альтернативных российских операционных систем и офисных пакетов либо бесплатных OpenOffice, LibreOffice и KDE, — рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Летом 2022 года Microsoft объявила о сокращении бизнеса в России, а также ограничила доступ к скачиванию некоторых своих продуктов.

В январе 2023 года компания SearchInform провела исследование, которое показало, что только 3% предприятий полностью перешли на отечественное ПО.

Комментарии

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