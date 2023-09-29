С 30 сентября Microsoft перестанет обновлять софт корпоративных клиентов из России

Компания не сможет продлить лицензии тем, у кого нет карт иностранных банков для оплаты подписки. Изменения не коснутся организаций, которые купили офисный софт через партнеров Microsoft.

30 сентября 2023 года американская корпорация Microsoft перестанет продлевать лицензии на свои программы для корпоративных клиентов в России. Об этом пишет «Коммерсант».

Компании больше не смогут которые оплачивать софт на официальном сайте Microsoft. Изменения не затронут организации, которые купили программное обеспечение (ПО) через партнеров.

Отказ от обслуживания связан с тем, что разработчик больше не может принимать платежи на российские счета.

До недавнего времени даже после заявления об уходе из России компания все равно продолжала обслуживать здесь клиентов. Просто было непонятно, в какой период они будут отключены. Сейчас продление прямых контрактов завершается и больше не будет производиться, — сказал гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Лицензия на офисные продукты от Microsoft действует один год. Компании, у которых есть карты западных банков, могут продолжать оплачивать подписку. Однако большинство будет искать обходные пути или переходить на отечественные решения.

Много госкорпораций, крупный частный бизнес потихоньку мигрируют в сторону open source-решений, альтернативных российских операционных систем и офисных пакетов либо бесплатных OpenOffice, LibreOffice и KDE, — рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Летом 2022 года Microsoft объявила о сокращении бизнеса в России, а также ограничила доступ к скачиванию некоторых своих продуктов.

В январе 2023 года компания SearchInform провела исследование, которое показало, что только 3% предприятий полностью перешли на отечественное ПО.