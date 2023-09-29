Глава ВТБ: из-за «мембраны» на валютном рынке доллар может стоит 250 рублей

Экономисты думают, как сгладить курсовую волатильность. Минэкономразвития предложило ввести некую «мембрану» между внутренним и внешним рынком рублей. Однако ЦБ, Минфин и банки не поддержали эту идею.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников посоветовал экономистам изучить китайский опыт изучения валютного рынка, при котором в РФ появится некая «мембрана» между внутренним рынком рублей и внешним рынком. Об этом пишет «Интерфакс».

Однако глава ВТБ Андрей Костин выступил против введения подобной «мембраны» — это может привести к появлению двух курсов: по 150 и 250 рублей за доллар.

Два рубля создать? Нет. Я не поддерживаю, я считаю, что это шаг назад. Во-первых, это было уже в Советском Союзе, это означает отсутствие конвертируемости. Любое отсутствие конвертируемости — огромный ущерб для экономики, — отреагировал глава Сбербанка Герман Греф.

Идею Решетникова также подвергли критике Минфин и Центробанк.

Чтобы сгладить курсовую волатильность, Андрей Костин предложил повысить цели по инфляции с 4% до 6%, а также увеличить продажи валютной выручки экспортеров или ограничить вывоз рублей за рубеж. В том числе и в дружественные страны.