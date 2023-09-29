Воинский учет

В военкоматах огромные очереди: компании спешат подать данные о сотрудниках

Чтобы не нарваться на штрафы за воинский учет, работодатели в последний день отправились с документами в военкоматы.
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В трех районах Санкт-Петербурга образовались многочасовые очереди возле военкоматов. Об этом пишет «Фонтанка».

С 1 октября вступают в силу поправки к КоАП, которые ожесточили штрафы работодателей за непредоставление военкоматам сведений о сотрудниках. Размер взыскания вырос с 5 до 500 тыс. рублей.

Мы пытаемся встать на учет как юридическое лицо в течение месяца — и безрезультатно. Какие-то списки на декабрь, по телефону отвечают хамски, рассказывают о своей личной жизни, — рассказала читатель издания.

У тех, кому удалось попасть на прием, требуют рукописные карточки учета сотрудников.

В прошлый раз подобные очереди в комиссариаты были в 2022 году, когда компании спешили подать списки на бронь сотрудников во время частичной мобилизации.

Поправки вот-вот вступят в силу, а вопросов по воинскому учету меньше не становится. Какие изменения произошли в законодательстве❓Кто из сотрудников не подлежит воинскому учету❓ По каким документам вести учет❓Об этом и многом другом вы узнаете из курса повышения квалификации Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С.

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Комментарии

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