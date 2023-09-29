Пенсии неработающих пенсионеров могут повысить на 7,5% в 2024 году

В 2024 г. пенсии неработающих пенсионеров могут проиндексировать на 7,5%. Такой законопроект рассмотрели и поддержали на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, пишут «Ведомости».
«Согласно законопроекту, в 2024 году пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5%. Реализация законопроекта повысит уровень пенсионного обеспечения 32,6 миллиона неработающих пенсионеров», — сообщается на сайте правительства РФ.
В результате средний размер выплаты по старости у неработающих составит 23,4 тыс. руб.
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