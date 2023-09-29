Пенсии неработающих пенсионеров могут повысить на 7,5% в 2024 году

Российская трехсторонняя комиссия поддержала повышение пенсий неработающим пенсионерам на 7,5% с 2024 года, эта мера затронет более 32 млн граждан. Средний размер пенсии составит 23,4 тыс. руб.

В 2024 г. пенсии неработающих пенсионеров могут проиндексировать на 7,5%. Такой законопроект рассмотрели и поддержали на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, пишут «Ведомости».

«Согласно законопроекту, в 2024 году пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5%. Реализация законопроекта повысит уровень пенсионного обеспечения 32,6 миллиона неработающих пенсионеров», — сообщается на сайте правительства РФ.

В результате средний размер выплаты по старости у неработающих составит 23,4 тыс. руб.