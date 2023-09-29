Таможенный НДС за тару для товара можно принять к вычету

Разъяснения дает Минфин в письме от 21.08.2023 № 03-07-08/78762.
Ситуация такая: компания импортировала товар в многооборотной таре. Тара на 1 год была помещена под таможенную процедуру временного ввоза без уплаты ввозных таможенных пошлин и НДС. Но год прошел, а тару не вывезли назад, ее используют в компании. Поэтому ФТС начислила пошлины и НДС.
Этот таможенный НДС можно принять к вычету, а пошлину – включить в расходы, поясняет Минфин.
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