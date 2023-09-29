📍 Что хотят изменить по фиксированным взносам: обзор планов Минфина

В НК РФ внесут изменения, которые касаются фиксированных взносов. Они заложены в основных направлениях налоговой политики на 2024 – 2026 годы. Там три пункта.
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Документ размещен на сайте Минфина.

1%

Уточнят порядок определения размера дохода для целей уплаты страховых взносов ИП на ОСНО, адвокатами, нотариусами и иными лицами, занимающимися частной практикой.

Эта поправка уже в работе. Ранее мы рассказывали про проект Минфина, который размещен для общественного обсуждения.

ИП на ОСНО будет считать базу для расчета 1% взносов так:

База для расчета взносов = доходы, уменьшенные на профессиональный налоговый вычет (за исключением страховых взносов на ОПС, ОМС, ООС).

То есть, расходы будут учитывать не все, а значит, взносы вырастут.

Освобождение от взносов

Уточнят порядок, форму и сроки направления в ИФНС информации, подтверждающей право на освобождение ИП от фиксированных взносов за периоды, в которых они не вели деятельность.

Эта поправка тоже уж нашла свое отражение в проекте Минфина.

Там сказано, что подать заявление на освобождение от взносов можно в срок не позднее 3 лет с даты возникновения права на освобождение.

В каких случаях и на каком основании ИП может не платить взносы, мы рассказывали тут.

2025 год

В НК РФ пропишут размер фиксированных взносов на 2025 год и далее.

Сейчас размер взносов на 2025 год установлен только для бизнеса из новых регионов.

2023

2024

2025

Все регионы, кроме новых

Новые регионы

Все регионы, кроме новых

Новые регионы

Все регионы, кроме новых

Новые регионы

Взнос в совокупном фиксированном размере

45 842

14 400

49 500

25 200

?

36 000

Взнос 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей

1% с дохода свыше 300 000, но не более 257 061

1% с дохода свыше 300 000, но не более

277 571

1% с дохода свыше 300 000. Максимальная сумма пока не известна

Итого максимальный взнос

257 061 + 45 842 = 302 903

14 400

277 571 + 49 500 =

327 071

25 200

?

36 000

Что уже поменялось по фиксированным взносам и как теперь уменьшать на них налоги, мы рассказывали здесь.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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