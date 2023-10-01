После реконструкции квартиры срок владения для НДФЛ идет заново

Если вы владели квартирой много лет, а потом перестроили (реконструировали) ее так, что вместо старой квартиры образовалась новая, то сразу после ее продажи придется платить НДФЛ.
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Разъяснение дает ФНС в письме от 11.09.2023 № БС-3-11/11756@.

Речь идет о случаях, когда Росреестр проводит госрегистрация прекращения прав на исходную квартиру и одновременную госрегистрация прав на образованную квартиру.

Такая перепланировка приводит к тому, что минимальный срок владения новым объектом исчисляется с даты госрегистрации на него права собственности.

Ранее Минфин давал аналогичные разъяснения по поводу образования двух квартир из одной (Письма от 04.07.2023 № 03-04-05/62245, от 08.12.2022 № 03-04-05/120364).

Комментарий главного редактора «Клерка»

Людям не придется платить НДФЛ с продажи квартир после перепланировки, если примут поправки в НК РФ.

При объединении двух квартир в одну срок владения будет идти от даты покупки той старой квартиры, которая была куплена позже.

При разделении квартиры на две, срок для новых будет идти с даты покупки старой квартиры.

Про минимальный срок владения имуществом мы рассказывали здесь (+ таблица для разных ситуаций).

Комментарии

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