Малый и средний бизнес

Малый бизнес за 10 лет выкупил у Москвы почти 8 тысяч объектов недвижимости

Представители МСП без проведения торгов смогли выкупить у города коммерческие помещения общей площадью 1,63 млн квадратных метров.
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С 2013 года представители малого и среднего бизнеса выкупили у Москвы около 8 тыс. арендованных ими объектов недвижимости. Общая площадь – 1,63 млн квадратных метров. Об этом сказано на сайте мэра столицы.

Представители малого и среднего бизнеса имеют право преимущественного выкупа помещений, арендуемых у города. В этом случае недвижимость приобретается без проведения торгов по рыночной стоимости, которую устанавливают независимые оценщики, — сказал руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

С начала этого года таким способом предприниматели смогли получить 225 объектов общей площадью 40,7 тыс. квадратных метров.

Представители МСП могут выкупить у города помещения, которые находятся у них в аренде не меньше двух лет.

Недвижимость должна не менее пяти лет находиться в списке объектов, которые предназначены для использования малым и средним бизнесом.

Внести средства можно как единовременным платежом, так и воспользоваться рассрочкой от пяти до семи лет.

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Комментарии

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