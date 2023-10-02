Клиенты «Сбера» больше не смогут переводить деньги в Казахстан

Сбербанк обещает, что денежные переводы на карты Visa и Mastercard в казахстанские банки «скоро будут доступны».

Со 2 октября 2023 года Сбербанк отключил денежные переводы по номеру карты в Казахстан. Об этом пишет Frank Media.

Когда пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» хотят перевести средства на карты Visa и MasterCard казахстанских банков, появляется сообщение, что переводы недоступны.

Внимание. Переводы в страну Казахстан скоро будут доступны на карты Visa и MC, — сказано в банковском приложении.

5 сентября 2023 года «Сбер» объявил, что клиенты теперь могут переводить деньги в Казахстан по номеру карты, однако 6 сентября эту функцию приостановили.

30 сентября банк вернул денежные переводы на карты Visa и Mastercard в казахстанские банки.