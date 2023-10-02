Экономические преступления

ФНС отсудила у депутата 825 млн рублей

Депутата Челябинской городской Думы и его супругу арестовали по делу о налоговых махинациях. Их имущество выставили на продажу, чтобы погасить долги.
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27 сентября Арбитражный суд Челябинска решил включить требования налоговиков о взыскании 825 млн 659 тыс. рублей с арестованного депутата городской Думы Олега Иванова. Об этом пишет портал ura.ru.

Олег Иванов владел компанией «АльфаСтрой», которую сейчас признают банкротом. Сам депутат и его супруга арестованы по обвинению в налоговых махинациях, умышленном банкротстве и неправомерном обороте платежных средств.

Требование ФНС признано обоснованным и подлежащим включению в реестр требований кредиторов должника, — сказали в пресс-службе суда.

Раньше ФНС добилась в суде признание иска на 263 млн рублей с компании «АльфаСтрой». Общая сумма долгов фирмы превысила 870 млн рублей.

Имущество обвиняемых выставлено на продажу в счет погашения их долгов.

Комментарии

3
  • Логотип buhkompas
    buhkompas 1 час назад

    Ирина

    Награжден почётной грамотой Губернатора Челябинской области «За многолетний добросовестный труд и особый вклад в государственное строительство». Награждён почётной грамотой Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за высокие результаты в деле организационного обеспечения деятельности судов общей юрисдикции и личный вклад в укрепление органов правосудия Российской Федерации

    Вот как-то так. Как говорится от сумы да от тюрьмы...

  • Логотип IriEro
    IriEro 1 час назад

    Ирина

    ФНС отсудила у депутата  825 млн рублей

    На святое покусилась!

  • Логотип Мирам
    Мирам 56 минут назад

    Награжден почётной грамотой Губернатора Челябинской области

    не показатель. у меня клиент был. любил грамоты и медали. и просто по любому поводу, разными способами себе из выклянчивал у хоть как-то власть придержащих. если было мало-просто покупал.

    алгоритм покупки не хитрый. за исключением государственных -можно заказать и купить любую с любой надписью и чуть ли не личным портретом. за, кстати, символическую цену.

    потом на праздниках себе на груди вешал. поди кто в них разбирается досканально :)

    даже мне присылали каталог медалей, которые можно себе заказать и изготовить. какая-то Питерская ооошка была.. 😂

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