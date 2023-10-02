ФНС отсудила у депутата  825 млн рублей

Депутата Челябинской городской Думы и его супругу арестовали по делу о налоговых махинациях. Их имущество выставили на продажу, чтобы погасить долги.

27 сентября Арбитражный суд Челябинска решил включить требования налоговиков о взыскании 825 млн 659 тыс. рублей с арестованного депутата городской Думы Олега Иванова. Об этом пишет портал ura.ru.

Олег Иванов владел компанией «АльфаСтрой», которую сейчас признают банкротом. Сам депутат и его супруга арестованы по обвинению в налоговых махинациях, умышленном банкротстве и неправомерном обороте платежных средств.

Требование ФНС признано обоснованным и подлежащим включению в реестр требований кредиторов должника, — сказали в пресс-службе суда.

Раньше ФНС добилась в суде признание иска на 263 млн рублей с компании «АльфаСтрой». Общая сумма долгов фирмы превысила 870 млн рублей.

Имущество обвиняемых выставлено на продажу в счет погашения их долгов.