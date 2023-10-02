ФНС отсудила у депутата  825 млн рублей

27 сентября Арбитражный суд Челябинска решил включить требования налоговиков о взыскании 825 млн 659 тыс. рублей с арестованного депутата городской Думы Олега Иванова. Об этом пишет портал ura.ru.
Олег Иванов владел компанией «АльфаСтрой», которую сейчас признают банкротом. Сам депутат и его супруга арестованы по обвинению в налоговых махинациях, умышленном банкротстве и неправомерном обороте платежных средств.
Требование ФНС признано обоснованным и подлежащим включению в реестр требований кредиторов должника, — сказали в пресс-службе суда.
Раньше ФНС добилась в суде признание иска на 263 млн рублей с компании «АльфаСтрой». Общая сумма долгов фирмы превысила 870 млн рублей.
Имущество обвиняемых выставлено на продажу в счет погашения их долгов.
Комментарии3
Ирина
Вот как-то так. Как говорится от сумы да от тюрьмы...
Ирина
На святое покусилась!
не показатель. у меня клиент был. любил грамоты и медали. и просто по любому поводу, разными способами себе из выклянчивал у хоть как-то власть придержащих. если было мало-просто покупал.
алгоритм покупки не хитрый. за исключением государственных -можно заказать и купить любую с любой надписью и чуть ли не личным портретом. за, кстати, символическую цену.
потом на праздниках себе на груди вешал. поди кто в них разбирается досканально :)
даже мне присылали каталог медалей, которые можно себе заказать и изготовить. какая-то Питерская ооошка была.. 😂