Отличие управленческого учета от бухгалтерского. О чем должен знать бухгалтер

Управленческий учет не может существовать без финансовых показателей. Однако, следует разделять между собой эти два вида учета:
Цель перед управленческим учетом более глобальная и состоит в том, чтобы регулировать деятельность компании. У бухгалтерского учета в приоритете получить как можно больше прибыли.
С юридической точки зрения финансовые отчеты нужно сдавать обязательно, у управленки нет такой обязанности.
Нет смысла составлять бухгалтерскую отчетность для каждого отдела или регионального проекта. Финансовый учет показывает работу предприятия в целом. Управленческий учет необходим на любом уровне принятия решения.
Состав финансовой отчетности регулируется законодательством.
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Комментарии3
Что за глупость??
Главный бухгалтер
Всегда думала, что бухгалтерский учет - это достоверное отражение хозяйственной жизни организации в цифрах и документах
о да......