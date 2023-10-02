Управленческий учет

Отличие управленческого учета от бухгалтерского. О чем должен знать бухгалтер

Ключевое различие между бухгалтерским и управленческим учетом состоит в том, что бухгалтерский учет направлен на предоставление информации сторонам за пределами компании, тогда как информация управленческого учета нужна, чтобы помочь внутри организации принимать решения.
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Управленческий учет не может существовать без финансовых показателей. Однако, следует разделять между собой эти два вида учета:

  1. Цель перед управленческим учетом более глобальная и состоит в том, чтобы регулировать деятельность компании. У бухгалтерского учета в приоритете получить как можно больше прибыли.

  2. С юридической точки зрения финансовые отчеты нужно сдавать обязательно, у управленки нет такой обязанности.

  3. Нет смысла составлять бухгалтерскую отчетность для каждого отдела или регионального проекта. Финансовый учет показывает работу предприятия в целом. Управленческий учет необходим на любом уровне принятия решения.

  4. Состав финансовой отчетности регулируется законодательством.

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Комментарии

3
  • Логотип sabre
    sabre 53 минуты назад

    У бухгалтерского учета в приоритете получить как можно больше прибыли.

    Что за глупость??

    • Логотип Пытливая Елена
      Пытливая Елена 49 минут назад

      Главный бухгалтер

      Всегда думала, что бухгалтерский учет - это достоверное отражение хозяйственной жизни организации в цифрах и документах

  • Логотип Мирам
    Мирам 41 минуту назад

    о да......

    Цель перед управленческим учетом более глобальная и состоит в том, чтобы регулировать деятельность компании

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