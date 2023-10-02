Отличие управленческого учета от бухгалтерского. О чем должен знать бухгалтер

Ключевое различие между бухгалтерским и управленческим учетом состоит в том, что бухгалтерский учет направлен на предоставление информации сторонам за пределами компании, тогда как информация управленческого учета нужна, чтобы помочь внутри организации принимать решения.

Управленческий учет не может существовать без финансовых показателей. Однако, следует разделять между собой эти два вида учета:

Цель перед управленческим учетом более глобальная и состоит в том, чтобы регулировать деятельность компании. У бухгалтерского учета в приоритете получить как можно больше прибыли. С юридической точки зрения финансовые отчеты нужно сдавать обязательно, у управленки нет такой обязанности. Нет смысла составлять бухгалтерскую отчетность для каждого отдела или регионального проекта. Финансовый учет показывает работу предприятия в целом. Управленческий учет необходим на любом уровне принятия решения. Состав финансовой отчетности регулируется законодательством.

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