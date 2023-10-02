ЭДО

МЧД на паузе: как действовать бухгалтерам?

Внедрение МЧД в обязательном порядке отложили до 1 сентября 2024 года. Сотрудники компаний могут пользоваться ЭП, оформленными по старым правилам.
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Ожидалось, что к 1 сентября 2023 года ЭП сотрудников, оформленные по старым правилам, утратят свою силу. Однако, внедрение МЧД в обязательном порядке отложили на год.

Возражения о внедрении МЧД с 1 сентября 2023 года представил Национальный совет финансового рынка (НСФР), их поддержали и в Минцифры РФ. Сотрудникам разрешили пользоваться «старыми» ЭП до конца срока их действия, но не далее, чем до 31 августа 2024 года.

С 1 сентября аккредитованные удостоверяющие центры не выдают так называемые сертификаты сотрудников, то есть квалифицированные сертификаты электронной подписи, в которых указан ИНН организации или ИП. Теперь физлица, действующие по доверенности юрлица или индивидуального предпринимателя, должны использовать свои квалифицированные сертификаты в связке с машиночитаемой доверенностью (МЧД) в едином формате.

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  1. Что такое МЧД.

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Комментарии

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